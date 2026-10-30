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30.10.2026 16:29:00
DocMorris Aktie News: DocMorris am Nachmittag im Minusbereich
Die Aktie von DocMorris gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die DocMorris-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 3,7 Prozent auf 15,44 CHF abwärts.
Der DocMorris-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Um 16:28 Uhr verlor das Papier 3,7 Prozent auf 15,44 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 20'831 Punkten steht. Die DocMorris-Aktie sank bis auf 15,38 CHF. Bei 16,00 CHF eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via SIX SX 158'589 DocMorris-Aktien den Besitzer.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 19.10.2026 bei 16,58 CHF. 7,38 Prozent Plus fehlen der DocMorris-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 3,92 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (24.03.2026). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die DocMorris-Aktie derzeit noch 74,60 Prozent Luft nach unten.
Nachdem im Jahr 2025 0,000 CHF an DocMorris-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 CHF aus. DocMorris veröffentlichte am 19.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. DocMorris hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -1,06 CHF je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -1,06 CHF je Aktie gewesen. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 260.83 Mio. CHF. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 260.83 Mio. CHF.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem DocMorris-Verlust in Höhe von -1,648 CHF je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
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