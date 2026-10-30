DocMorris Aktie News: Anleger schicken DocMorris am Freitagmittag auf rotes Terrain

Die DocMorris-Aktie musste um 12:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 3,3 Prozent auf 15,50 CHF abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 20'855 Punkten realisiert. Das bisherige Tagestief markierte DocMorris-Aktie bei 15,44 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 16,00 CHF. Von der DocMorris-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 96'422 Stück gehandelt.

Am 19.10.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 16,58 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die DocMorris-Aktie damit 6,51 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 3,92 CHF fiel das Papier am 24.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 74,70 Prozent unter dem aktuellen Kurs der DocMorris-Aktie.

Für DocMorris-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 CHF ausgeschüttet werden. DocMorris veröffentlichte am 19.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -1,06 CHF je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte DocMorris -1,06 CHF je Aktie generiert. Der Umsatz wurde auf 260.83 Mio. CHF beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 260.83 Mio. CHF umgesetzt worden waren.

Der Verlust 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -1,648 CHF je DocMorris-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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