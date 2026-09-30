DocMorris Aktie 4261528 / CH0042615283
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30.09.2026 16:29:00
DocMorris Aktie News: DocMorris am Mittwochnachmittag mit sattem Kursplus
Die Aktie von DocMorris gehört am Mittwochnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der SIX SX-Sitzung 9,8 Prozent auf 13,60 CHF zu.
Die Aktionäre schickten das Papier von DocMorris nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 16:28 Uhr 9,8 Prozent auf 13,60 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 19'688 Punkten notiert. Die DocMorris-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 13,62 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 12,74 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 620'296 DocMorris-Aktien.
Am 30.09.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 13,62 CHF an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 0,15 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der DocMorris-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 24.03.2026 Kursverluste bis auf 3,92 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der DocMorris-Aktie ist somit 71,16 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Nach 0,000 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 CHF je DocMorris-Aktie. Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte DocMorris am 19.08.2025. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,06 CHF. Im Vorjahresquartal hatten -1,06 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,00 Prozent auf 260.83 Mio. CHF. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 260.83 Mio. CHF gelegen.
Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2026 ein EPS von --1,680 CHF je DocMorris-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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DocMorris am 30.09.2026
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