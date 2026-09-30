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DocMorris Aktie 4261528 / CH0042615283

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30.09.2026 12:29:00

DocMorris Aktie News: DocMorris springt am Mittag an

DocMorris Aktie News: DocMorris springt am Mittag an

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von DocMorris. Die DocMorris-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 6,3 Prozent im Plus bei 13,17 CHF.

DocMorris
13.55 CHF 10.67%
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Die DocMorris-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 12:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 6,3 Prozent auf 13,17 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 19'716 Punkten notiert, etwas Rückenwind. In der Spitze legte die DocMorris-Aktie bis auf 13,18 CHF zu. Mit einem Wert von 12,74 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten DocMorris-Aktien beläuft sich auf 334'777 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 13,18 CHF erreichte der Titel am 30.09.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 0,08 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der DocMorris-Aktie. Am 24.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 3,92 CHF ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 70,22 Prozent unter dem aktuellen Kurs der DocMorris-Aktie.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF an DocMorris-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 CHF. Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte DocMorris am 19.08.2025 vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -1,06 CHF vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -1,06 CHF erwirtschaftet worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 260.83 Mio. CHF ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 260.83 Mio. CHF in den Büchern gestanden.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2026 ein Verlust in Höhe von -1,680 CHF je DocMorris-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.ch

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