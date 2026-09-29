DocMorris Aktie News: DocMorris am Dienstagvormittag auf grünem Terrain

Die DocMorris-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 09:28 Uhr in Grün und gewann 3,1 Prozent auf 12,53 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 19'761 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Im Tageshoch stieg die DocMorris-Aktie bis auf 12,75 CHF. Mit einem Wert von 12,28 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 92'408 DocMorris-Aktien.

Am 29.09.2026 erreichte der Anteilsschein mit 12,75 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 1,76 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der DocMorris-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 24.03.2026 (3,92 CHF). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 68,70 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 CHF. Im Vorjahr erhielten DocMorris-Aktionäre 0,000 CHF je Wertpapier. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte DocMorris am 19.08.2025. DocMorris hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -1,06 CHF je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -1,06 CHF je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 260.83 Mio. CHF. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 260.83 Mio. CHF US-Dollar umgesetzt.

Experten prognostizieren für das Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -1,680 CHF je DocMorris-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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