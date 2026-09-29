DocMorris Aktie News: DocMorris verteuert sich am Dienstagnachmittag

Die Aktionäre schickten das Papier von DocMorris nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 16:28 Uhr 0,4 Prozent auf 12,20 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 19'775 Punkten liegt. Die DocMorris-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 12,75 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 12,28 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 336'499 DocMorris-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 12,75 CHF erreichte der Titel am 29.09.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 4,51 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 3,92 CHF ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 67,85 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem DocMorris seine Aktionäre 2025 mit 0,000 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF je Aktie ausschütten. DocMorris liess sich am 19.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -1,06 CHF je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte DocMorris -1,06 CHF je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 260.83 Mio. CHF. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 260.83 Mio. CHF US-Dollar umgesetzt.

Experten gehen davon aus, dass DocMorris im Jahr 2026 -1,680 CHF je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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