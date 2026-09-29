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DocMorris Aktie 4261528 / CH0042615283

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29.09.2026 12:29:00

DocMorris Aktie News: DocMorris zeigt sich am Mittag gestärkt

DocMorris Aktie News: DocMorris zeigt sich am Mittag gestärkt

Die Aktie von DocMorris gehört am Dienstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 2,3 Prozent auf 12,43 CHF zu.

DocMorris
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Die Aktie legte um 12:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 2,3 Prozent auf 12,43 CHF zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 19'857 Punkten notiert. Das bisherige Tageshoch markierte die DocMorris-Aktie bei 12,75 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 12,28 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 256'645 DocMorris-Aktien den Besitzer.

Am 29.09.2026 markierte das Papier bei 12,75 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die DocMorris-Aktie mit einem Kursplus von 2,57 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 24.03.2026 auf bis zu 3,92 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 68,45 Prozent.

Nachdem DocMorris seine Aktionäre 2025 mit 0,000 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF je Aktie ausschütten. DocMorris gewährte am 19.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,06 CHF. Im Vorjahresquartal waren -1,06 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 260.83 Mio. CHF. Im Vorjahresviertel hatte DocMorris 260.83 Mio. CHF umgesetzt.

In der DocMorris-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 -1,680 CHF je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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