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DocMorris Aktie 4261528 / CH0042615283

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28.10.2026 09:29:00

DocMorris Aktie News: DocMorris verliert am Mittwochvormittag

DocMorris Aktie News: DocMorris verliert am Mittwochvormittag

Die Aktie von DocMorris gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die DocMorris-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung zuletzt um 1,0 Prozent auf 15,78 CHF ab.

DocMorris
15.84 CHF -0.69%
Kaufen Verkaufen

Die Aktie notierte um 09:28 Uhr mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 1,0 Prozent auf 15,78 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 20'500 Punkten notiert. In der Spitze büsste die DocMorris-Aktie bis auf 15,68 CHF ein. Mit einem Wert von 15,78 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 5'145 DocMorris-Aktien.

Am 19.10.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 16,58 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 5,07 Prozent könnte die DocMorris-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 24.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 3,92 CHF ab. Der aktuelle Kurs der DocMorris-Aktie ist somit 75,15 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem im Jahr 2025 0,000 CHF an DocMorris-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 CHF aus. Am 19.08.2025 hat DocMorris in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Es wurde ein Verlust je Aktie von -1,06 CHF gegenüber -1,06 CHF im Vorjahresquartal verkündet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat DocMorris in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 260.83 Mio. CHF im Vergleich zu 260.83 Mio. CHF im Vorjahresquartal.

Analysten gehen davon aus, dass DocMorris 2026 einen Verlust in Höhe von -1,648 CHF je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.ch

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Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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