DocMorris Aktie News: Anleger schicken DocMorris am Mittwochnachmittag auf rotes Terrain

Die DocMorris-Aktie musste um 16:28 Uhr im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 15,91 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 20'592 Punkten liegt. Die grössten Abgaben verzeichnete die DocMorris-Aktie bis auf 15,67 CHF. Bei 15,78 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 77'443 DocMorris-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 16,58 CHF erreichte der Titel am 19.10.2026 ein 52-Wochen-Hoch. 4,21 Prozent Plus fehlen der DocMorris-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 3,92 CHF. Dieser Wert wurde am 24.03.2026 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 75,35 Prozent könnte die DocMorris-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem im Jahr 2025 0,000 CHF an DocMorris-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 CHF aus. Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte DocMorris am 19.08.2025 vor. DocMorris vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -1,06 CHF. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1,06 CHF je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,00 Prozent auf 260.83 Mio. CHF. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 260.83 Mio. CHF gelegen.

Experten gehen davon aus, dass DocMorris im Jahr 2026 -1,648 CHF je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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