DocMorris Aktie News: Anleger schicken DocMorris am Vormittag auf rotes Terrain

Um 09:28 Uhr ging es für die DocMorris-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 1,6 Prozent auf 11,26 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 19'917 Punkten liegt. Bei 11,23 CHF markierte die DocMorris-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 11,37 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 6'332 DocMorris-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 22.09.2026 bei 11,69 CHF. Gewinne von 3,82 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 24.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 3,92 CHF. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die DocMorris-Aktie derzeit noch 65,17 Prozent Luft nach unten.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 CHF. Am 19.08.2025 hat DocMorris in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. DocMorris hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -1,06 CHF je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -1,06 CHF je Aktie gewesen. Im abgelaufenen Quartal hat DocMorris 260.83 Mio. CHF umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 260.83 Mio. CHF umgesetzt worden.

Experten prognostizieren für das Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -1,690 CHF je DocMorris-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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