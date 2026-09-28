DocMorris Aktie News: DocMorris verteuert sich am Montagnachmittag kräftig

Die DocMorris-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 16:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 5,7 Prozent auf 12,09 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 19'848 Punkten notiert. Die DocMorris-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 12,18 CHF aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 11,37 CHF. Von der DocMorris-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 417'808 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 12,18 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (28.09.2026). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die DocMorris-Aktie 0,74 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 24.03.2026 bei 3,92 CHF. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 67,56 Prozent unter dem aktuellen Kurs der DocMorris-Aktie.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF an DocMorris-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 CHF. Am 19.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei -1,06 CHF. Ein Jahr zuvor waren -1,06 CHF je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat DocMorris in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 260.83 Mio. CHF im Vergleich zu 260.83 Mio. CHF im Vorjahresquartal.

Experten gehen davon aus, dass DocMorris im Jahr 2026 -1,690 CHF je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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