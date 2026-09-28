DocMorris Aktie 4261528 / CH0042615283
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28.09.2026 12:29:00
DocMorris Aktie News: DocMorris am Montagmittag gesucht
Die Aktie von DocMorris zählt am Montagmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt ging es für das DocMorris-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 1,4 Prozent auf 11,60 CHF.
Um 12:28 Uhr stieg die DocMorris-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 1,4 Prozent auf 11,60 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 19'821 Punkten notiert. Die DocMorris-Aktie zog in der Spitze bis auf 11,82 CHF an. Bei 11,37 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Zuletzt wurden via SIX SX 117'234 DocMorris-Aktien umgesetzt.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (11,82 CHF) erklomm das Papier am 28.09.2026. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,90 Prozent hinzugewinnen. Bei 3,92 CHF erreichte der Anteilsschein am 24.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 66,19 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Für DocMorris-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 CHF ausgeschüttet werden. Am 19.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie wurde auf -1,06 CHF beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das DocMorris ein Ergebnis je Aktie von -1,06 CHF vermeldet. Das vergangene Quartal hat DocMorris mit einem Umsatz von insgesamt 260.83 Mio. CHF abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 260.83 Mio. CHF erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.
In der DocMorris-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 -1,690 CHF je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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Im Fokus stehen:
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