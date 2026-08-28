DocMorris Aktie News: DocMorris am Freitagvormittag fester

Die DocMorris-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 09:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,9 Prozent auf 10,84 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 20'326 Punkten steht. Kurzfristig markierte die DocMorris-Aktie bei 10,94 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 10,69 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 28'471 DocMorris-Aktien umgesetzt.

Am 15.07.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 11,25 CHF. Derzeit notiert die DocMorris-Aktie damit 3,64 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 24.03.2026 bei 3,92 CHF. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 63,82 Prozent.

Experten gehen davon aus, dass DocMorris-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete DocMorris 0,000 CHF aus. DocMorris liess sich am 19.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie von -1,06 CHF gegenüber -1,06 CHF im Vorjahresquartal verkündet. Der Umsatz lag bei 260.83 Mio. CHF – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 260.83 Mio. CHF erwirtschaftet worden.

Der Verlust 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -1,690 CHF je DocMorris-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur DocMorris-Aktie

DocMorris-Aktie in Grün: Operativer Verlust nimmt deutlich ab

DocMorris-Aktie stärker: Beschleunigtes Wachstum im zweiten Quartal

DocMorris-Aktie klettert deutlich: Stellenabbau infolge von "AI-First"-Strategie geplant