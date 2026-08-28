DocMorris Aktie News: DocMorris gewinnt am Freitagnachmittag an Fahrt

Die DocMorris-Aktie konnte um 16:28 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,4 Prozent auf 10,90 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 20'289 Punkten notiert. Bei 11,25 CHF markierte die DocMorris-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 10,69 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 661'053 DocMorris-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 11,25 CHF. Dieser Kurs wurde am 15.07.2026 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 3,21 Prozent könnte die DocMorris-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 24.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 3,92 CHF ab. Der aktuelle Kurs der DocMorris-Aktie ist somit 64,02 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Für DocMorris-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 CHF ausgeschüttet werden. Am 19.08.2025 äusserte sich DocMorris zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,06 CHF. Im Vorjahresquartal waren -1,06 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 260.83 Mio. CHF beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 260.83 Mio. CHF umgesetzt worden waren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass DocMorris einen Verlust von -1,690 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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