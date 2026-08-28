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DocMorris Aktie 4261528 / CH0042615283

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28.08.2026 12:29:00

DocMorris Aktie News: DocMorris reagiert am Mittag positiv

DocMorris Aktie News: DocMorris reagiert am Mittag positiv

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von DocMorris. Zuletzt konnte die Aktie von DocMorris zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 3,4 Prozent auf 11,00 CHF.

DocMorris
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Die DocMorris-Aktie konnte um 12:28 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 3,4 Prozent auf 11,00 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 20'301 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den höchsten Stand des Tages erreichte die DocMorris-Aktie bisher bei 11,12 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 10,69 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten DocMorris-Aktien beläuft sich auf 338'125 Stück.

Am 15.07.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 11,25 CHF an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die DocMorris-Aktie derzeit noch 2,27 Prozent Luft nach oben. Am 24.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 3,92 CHF. Abschläge von 64,35 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 CHF. DocMorris gewährte am 19.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -1,06 CHF vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -1,06 CHF erwirtschaftet worden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 260.83 Mio. CHF aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 260.83 Mio. CHF erwirtschaftet worden.

Experten gehen davon aus, dass DocMorris im Jahr 2026 -1,690 CHF je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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