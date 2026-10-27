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27.10.2026 16:29:00
DocMorris Aktie News: DocMorris gewinnt am Dienstagnachmittag kräftig
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von DocMorris. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 7,9 Prozent auf 16,04 CHF zu.
Um 16:28 Uhr ging es für das DocMorris-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 7,9 Prozent auf 16,04 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 20'592 Punkten notiert. Bei 16,04 CHF erreichte die DocMorris-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 14,86 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 378'426 DocMorris-Aktien.
Mit einem Kursgewinn bis auf 16,58 CHF erreichte der Titel am 19.10.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 3,37 Prozent hinzugewinnen. Am 24.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 3,92 CHF ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die DocMorris-Aktie derzeit noch 75,55 Prozent Luft nach unten.
DocMorris-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 CHF belaufen. Am 19.08.2025 lud DocMorris zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Es wurde ein Verlust je Aktie von -1,06 CHF gegenüber -1,06 CHF im Vorjahresquartal verkündet. Umsatzseitig standen 260.83 Mio. CHF in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem DocMorris 260.83 Mio. CHF erwirtschaftet hatte.
Laut Analysten dürfte DocMorris im Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -1,648 CHF einfahren.
Redaktion finanzen.ch
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