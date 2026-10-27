DocMorris Aktie News: DocMorris tendiert am Dienstagmittag nordwärts

Die Aktie notierte um 12:28 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 2,3 Prozent auf 15,21 CHF zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 20'584 Punkten notiert. Den höchsten Stand des Tages erreichte die DocMorris-Aktie bisher bei 15,26 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 14,86 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 160'189 DocMorris-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (16,58 CHF) erklomm das Papier am 19.10.2026. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die DocMorris-Aktie derzeit noch 9,01 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 3,92 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (24.03.2026). Der derzeitige Kurs der DocMorris-Aktie liegt somit 287,81 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF. Im Vorjahr hatte DocMorris 0,000 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. DocMorris gewährte am 19.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -1,06 CHF beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,06 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 260.83 Mio. CHF aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 260.83 Mio. CHF erwirtschaftet worden.

Analysten erwarten für 2026 einen Verlust in Höhe von -1,648 CHF je DocMorris-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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