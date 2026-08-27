DocMorris Aktie 4261528 / CH0042615283
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27.08.2026 09:29:00
DocMorris Aktie News: DocMorris zeigt sich am Vormittag gestärkt
Die Aktie von DocMorris zählt am Donnerstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die DocMorris-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 10,30 CHF nach oben.
Im SIX SX-Handel gewannen die DocMorris-Papiere um 09:28 Uhr 0,5 Prozent. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 20'317 Punkten notiert. Das bisherige Tageshoch markierte die DocMorris-Aktie bei 10,30 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 10,17 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 3'905 DocMorris-Aktien.
Bei 11,25 CHF markierte der Titel am 15.07.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 9,22 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 3,92 CHF ab. Mit einem Abschlag von mindestens 61,92 Prozent könnte die DocMorris-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Experten gehen davon aus, dass DocMorris-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete DocMorris 0,000 CHF aus. Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte DocMorris am 19.08.2025. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -1,06 CHF je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte DocMorris -1,06 CHF je Aktie generiert. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat DocMorris in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 260.83 Mio. CHF. Im Vorjahresviertel waren 260.83 Mio. CHF in den Büchern gestanden.
Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2026 ein Verlust in Höhe von -1,690 CHF je DocMorris-Aktie in den Büchern stehen.
Redaktion finanzen.ch
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