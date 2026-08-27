DocMorris Aktie News: DocMorris am Donnerstagnachmittag gefragt

Um 16:28 Uhr wies die DocMorris-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 3,5 Prozent auf 10,61 CHF nach oben. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 20'208 Punkten tendiert. Den höchsten Stand des Tages erreichte die DocMorris-Aktie bisher bei 10,82 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 10,17 CHF. Von der DocMorris-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 432'287 Stück gehandelt.

Am 15.07.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 11,25 CHF. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die DocMorris-Aktie 6,03 Prozent zulegen. Am 24.03.2026 gab der Anteilsschein bis auf 3,92 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der DocMorris-Aktie ist somit 63,03 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2025 erhielten DocMorris-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 CHF. Am 19.08.2025 hat DocMorris die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -1,06 CHF je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei DocMorris ein EPS von -1,06 CHF in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat DocMorris in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 260.83 Mio. CHF im Vergleich zu 260.83 Mio. CHF im Vorjahresquartal.

Experten prognostizieren für das Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -1,690 CHF je DocMorris-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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