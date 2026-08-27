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DocMorris Aktie 4261528 / CH0042615283

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27.08.2026 12:29:00

DocMorris Aktie News: DocMorris gewinnt am Mittag

DocMorris Aktie News: DocMorris gewinnt am Mittag

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von DocMorris. Zuletzt sprang die DocMorris-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 2,0 Prozent auf 10,45 CHF zu.

DocMorris
10.62 CHF 5.57%
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Die DocMorris-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 12:28 Uhr 2,0 Prozent im Plus bei 10,45 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 20'328 Punkten liegt. In der Spitze legte die DocMorris-Aktie bis auf 10,49 CHF zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 10,17 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 130'787 DocMorris-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (11,25 CHF) erklomm das Papier am 15.07.2026. Der derzeitige Kurs der DocMorris-Aktie liegt somit 7,11 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 24.03.2026 Kursverluste bis auf 3,92 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 62,47 Prozent würde die DocMorris-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Für DocMorris-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 CHF ausgeschüttet werden. DocMorris gewährte am 19.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie wurde auf -1,06 CHF beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das DocMorris ein Ergebnis je Aktie von -1,06 CHF vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 260.83 Mio. CHF – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 260.83 Mio. CHF in den Büchern gestanden hatten.

Der Verlust 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -1,690 CHF je DocMorris-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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