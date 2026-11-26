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26.11.2026 09:29:00
DocMorris Aktie News: Anleger schicken DocMorris am Donnerstagvormittag auf rotes Terrain
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von DocMorris. Die Aktionäre schickten das Papier von DocMorris nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,5 Prozent auf 15,77 CHF.
Die Aktionäre schickten das Papier von DocMorris nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie um 09:28 Uhr 0,5 Prozent auf 15,77 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 20'789 Punkten realisiert. In der Spitze büsste die DocMorris-Aktie bis auf 15,73 CHF ein. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 16,16 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 35'598 DocMorris-Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 12.11.2026 bei 19,50 CHF. 23,65 Prozent Plus fehlen der DocMorris-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 3,92 CHF erreichte der Anteilsschein am 24.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 75,13 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 CHF. Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte DocMorris am 19.08.2025 vor. Das EPS lag bei -1,06 CHF. Ein Jahr zuvor waren -1,06 CHF je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat DocMorris 260.83 Mio. CHF umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 260.83 Mio. CHF umgesetzt worden.
Analysten erwarten für 2026 einen Verlust in Höhe von -1,612 CHF je DocMorris-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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