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26.11.2026 16:29:00
DocMorris Aktie News: DocMorris am Donnerstagnachmittag gefragt
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von DocMorris. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 3,7 Prozent auf 16,43 CHF zu.
Die DocMorris-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 16:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 3,7 Prozent auf 16,43 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 20'835 Punkten tendiert. Bei 16,47 CHF markierte die DocMorris-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 16,16 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via SIX SX 328'954 DocMorris-Aktien gekauft oder verkauft.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 12.11.2026 bei 19,50 CHF. Das 52-Wochen-Hoch könnte die DocMorris-Aktie mit einem Kursplus von 18,69 Prozent wieder erreichen. Am 24.03.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 3,92 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die DocMorris-Aktie 318,92 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Im Jahr 2025 erhielten DocMorris-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 CHF. Am 19.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Verlust je Aktie von -1,06 CHF gegenüber -1,06 CHF im Vorjahresquartal verkündet. Im abgelaufenen Quartal hat DocMorris 260.83 Mio. CHF umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 260.83 Mio. CHF umgesetzt worden.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem DocMorris-Verlust in Höhe von -1,612 CHF je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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