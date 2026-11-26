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26.11.2026 12:29:00
DocMorris Aktie News: DocMorris tendiert am Mittag nordwärts
Die Aktie von DocMorris zählt am Donnerstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von DocMorris nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,0 Prozent auf 16,01 CHF.
Um 12:28 Uhr wies die DocMorris-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 16,01 CHF nach oben. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 20'801 Punkten tendiert. In der Spitze legte die DocMorris-Aktie bis auf 16,16 CHF zu. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 16,16 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 192'836 DocMorris-Aktien umgesetzt.
Am 12.11.2026 markierte das Papier bei 19,50 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der DocMorris-Aktie liegt somit 17,90 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 3,92 CHF am 24.03.2026. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der DocMorris-Aktie 75,50 Prozent sinken.
Experten gehen davon aus, dass DocMorris-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete DocMorris 0,000 CHF aus. Am 19.08.2025 hat DocMorris in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das EPS wurde auf einen Verlust von -1,06 CHF je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,06 CHF je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 260.83 Mio. CHF. Im Vorjahreszeitraum waren 260.83 Mio. CHF in den Büchern gestanden.
Analysten erwarten für 2026 einen Verlust in Höhe von -1,612 CHF je DocMorris-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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