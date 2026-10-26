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DocMorris Aktie 4261528 / CH0042615283

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26.10.2026 09:29:00

DocMorris Aktie News: DocMorris am Montagvormittag mit kaum veränderter Tendenz

DocMorris Aktie News: DocMorris am Montagvormittag mit kaum veränderter Tendenz

Die Aktie von DocMorris zeigt sich am Montagvormittag ohne grosse Bewegung. Die DocMorris-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im SIX SX-Handel notierte das Papier bei 15,34 CHF.

DocMorris
15.31 CHF -1.45%
Kaufen Verkaufen

Die DocMorris-Aktie bewegte sich um 09:28 Uhr kaum. Das Papier stand via SIX SX bei 15,34 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der bislang bei 20'427 Punkten steht. Der Kurs der DocMorris-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 15,45 CHF zu. In der Spitze büsste die DocMorris-Aktie bis auf 15,29 CHF ein. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 15,40 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 28'983 DocMorris-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 16,58 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (19.10.2026). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 8,08 Prozent hinzugewinnen. Am 24.03.2026 gab der Anteilsschein bis auf 3,92 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 74,43 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2025 erhielten DocMorris-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 CHF. Am 19.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei -1,06 CHF. Ein Jahr zuvor waren -1,06 CHF je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,00 Prozent auf 260.83 Mio. CHF. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 260.83 Mio. CHF gelegen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass DocMorris einen Verlust von -1,648 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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