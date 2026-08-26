DocMorris Aktie News: DocMorris am Nachmittag leichter

Die DocMorris-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 16:28 Uhr mit Abschlägen von 0,5 Prozent bei 10,21 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 20'488 Punkten steht. Der Kurs der DocMorris-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 9,71 CHF nach. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 10,00 CHF. Bisher wurden heute 261'539 DocMorris-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 11,25 CHF. Dieser Kurs wurde am 15.07.2026 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 10,19 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 3,92 CHF ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der DocMorris-Aktie 61,59 Prozent sinken.

Experten gehen davon aus, dass DocMorris-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete DocMorris 0,000 CHF aus. Am 19.08.2025 hat DocMorris die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -1,06 CHF beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,06 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 260.83 Mio. CHF. Im Vorjahresviertel hatte DocMorris 260.83 Mio. CHF umgesetzt.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass DocMorris 2026 einen Verlust in Höhe von -1,702 CHF ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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