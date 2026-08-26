DocMorris Aktie 4261528 / CH0042615283
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26.08.2026 12:29:00
DocMorris Aktie News: DocMorris tendiert am Mittag schwächer
Die Aktie von DocMorris gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Die DocMorris-Aktie musste zuletzt im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 0,5 Prozent auf 10,21 CHF.
Die DocMorris-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 12:28 Uhr um 0,5 Prozent auf 10,21 CHF ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 20'508 Punkten liegt. Das Tagestief markierte die DocMorris-Aktie bei 9,71 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 10,00 CHF. Bisher wurden heute 229'187 DocMorris-Aktien gehandelt.
Am 15.07.2026 markierte das Papier bei 11,25 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 10,19 Prozent Plus fehlen der DocMorris-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 24.03.2026 bei 3,92 CHF. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der DocMorris-Aktie 61,59 Prozent sinken.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF. Im Vorjahr hatte DocMorris 0,000 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 19.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -1,06 CHF ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -1,06 CHF je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,00 Prozent auf 260.83 Mio. CHF. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 260.83 Mio. CHF gelegen.
Analysten gehen davon aus, dass DocMorris 2026 einen Verlust in Höhe von -1,702 CHF je Aktie ausweisen dürften.
Redaktion finanzen.ch
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