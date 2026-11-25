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25.11.2026 09:29:00
DocMorris Aktie News: DocMorris tendiert am Mittwochvormittag schwächer
Die Aktie von DocMorris gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von DocMorris gab in der SIX SX-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 2,6 Prozent auf 15,91 CHF abwärts.
Die Aktionäre schickten das Papier von DocMorris nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie um 09:28 Uhr 2,6 Prozent auf 15,91 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 20'847 Punkten realisiert. In der Spitze fiel die DocMorris-Aktie bis auf 15,91 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 16,62 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 74'374 DocMorris-Aktien den Besitzer.
Mit einem Kursgewinn bis auf 19,50 CHF erreichte der Titel am 12.11.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 22,56 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 24.03.2026 bei 3,92 CHF. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 75,35 Prozent.
Im Jahr 2025 erhielten DocMorris-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 CHF. Am 19.08.2025 hat DocMorris die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -1,06 CHF je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei DocMorris ein EPS von -1,06 CHF in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat DocMorris in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 260.83 Mio. CHF. Im Vorjahresviertel waren 260.83 Mio. CHF in den Büchern gestanden.
Analysten erwarten für 2026 einen Verlust in Höhe von -1,612 CHF je DocMorris-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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Nachrichten zu DocMorris AG (ex Zur Rose)
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09:29
|DocMorris Aktie News: DocMorris tendiert am Mittwochvormittag schwächer (finanzen.ch)
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09:28
|SPI-Handel aktuell: SPI verbucht zum Handelsstart Zuschläge (finanzen.ch)
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24.11.26
|Minuszeichen in Zürich: SPI letztendlich im Minus (finanzen.ch)
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24.11.26
|DocMorris Aktie News: Bären lasten am Dienstagnachmittag auf DocMorris (finanzen.ch)
|
24.11.26
|Börse Zürich: SPI zeigt sich fester (finanzen.ch)
|
24.11.26
|DocMorris Aktie News: DocMorris am Dienstagmittag im Keller (finanzen.ch)
|
24.11.26
|Schwacher Handel: SPI zeigt sich am Dienstagmittag leichter (finanzen.ch)
|
20.11.26
|SPI-Papier DocMorris-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in DocMorris von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.ch)
Analysen zu DocMorris AG (ex Zur Rose)
|23.11.26
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|17.11.26
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|13.11.26
|DocMorris Equal Weight
|Barclays Capital
|05.11.26
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|03.11.26
|DocMorris Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.11.26
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|17.11.26
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|13.11.26
|DocMorris Equal Weight
|Barclays Capital
|05.11.26
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|03.11.26
|DocMorris Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.11.26
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|17.11.26
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|05.11.26
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|16.10.26
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|25.09.26
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|15.07.26
|DocMorris Sell
|UBS AG
|21.04.26
|DocMorris Sell
|UBS AG
|16.04.26
|DocMorris Sell
|UBS AG
|24.03.26
|DocMorris Sell
|UBS AG
|19.03.26
|DocMorris Sell
|UBS AG
|13.11.26
|DocMorris Equal Weight
|Barclays Capital
|03.11.26
|DocMorris Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.10.26
|DocMorris Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15.10.26
|DocMorris Hold
|Jefferies & Company Inc.
|03.09.26
|DocMorris Hold
|Jefferies & Company Inc.
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