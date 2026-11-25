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25.11.2026 16:29:00
DocMorris Aktie News: Anleger trennen sich am Nachmittag vermehrt von DocMorris
Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von DocMorris. Die DocMorris-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 2,0 Prozent auf 16,01 CHF abwärts.
Die Aktie verlor um 16:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 2,0 Prozent auf 16,01 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 20'677 Punkten liegt. Das Tagestief markierte die DocMorris-Aktie bei 15,62 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 16,62 CHF. Der Tagesumsatz der DocMorris-Aktie belief sich zuletzt auf 510'723 Aktien.
Am 12.11.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 19,50 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 21,80 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 24.03.2026 bei 3,92 CHF. Mit einem Abschlag von mindestens 75,50 Prozent könnte die DocMorris-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Nachdem DocMorris seine Aktionäre 2025 mit 0,000 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF je Aktie ausschütten. DocMorris veröffentlichte am 19.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -1,06 CHF ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -1,06 CHF je Aktie erwirtschaftet worden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 260.83 Mio. CHF. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 260.83 Mio. CHF.
Analysten gehen davon aus, dass DocMorris 2026 einen Verlust in Höhe von -1,612 CHF je Aktie ausweisen dürften.
Redaktion finanzen.ch
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