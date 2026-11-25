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25.11.2026 12:29:00
DocMorris Aktie News: DocMorris wird am Mittag ausgebremst
Die Aktie von DocMorris gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die DocMorris-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung zuletzt um 2,3 Prozent auf 15,96 CHF ab.
Um 12:28 Uhr ging es für die DocMorris-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 2,3 Prozent auf 15,96 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 20'844 Punkten liegt. Die DocMorris-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 15,73 CHF ab. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 16,62 CHF. Bisher wurden via SIX SX 311'018 DocMorris-Aktien gekauft oder verkauft.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 12.11.2026 bei 19,50 CHF. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 22,18 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 24.03.2026 bei 3,92 CHF. Der aktuelle Kurs der DocMorris-Aktie ist somit 75,43 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Im Jahr 2025 erhielten DocMorris-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 CHF. Am 19.08.2025 lud DocMorris zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,06 CHF. Im Vorjahresquartal waren -1,06 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 260.83 Mio. CHF. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 260.83 Mio. CHF US-Dollar umgesetzt.
Experten prognostizieren für das Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -1,612 CHF je DocMorris-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|17.11.26
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|13.11.26
|DocMorris Equal Weight
|Barclays Capital
|05.11.26
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|03.11.26
|DocMorris Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.11.26
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|17.11.26
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|13.11.26
|DocMorris Equal Weight
|Barclays Capital
|05.11.26
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|03.11.26
|DocMorris Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.11.26
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|17.11.26
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|05.11.26
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|16.10.26
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|25.09.26
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|15.07.26
|DocMorris Sell
|UBS AG
|21.04.26
|DocMorris Sell
|UBS AG
|16.04.26
|DocMorris Sell
|UBS AG
|24.03.26
|DocMorris Sell
|UBS AG
|19.03.26
|DocMorris Sell
|UBS AG
|13.11.26
|DocMorris Equal Weight
|Barclays Capital
|03.11.26
|DocMorris Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.10.26
|DocMorris Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15.10.26
|DocMorris Hold
|Jefferies & Company Inc.
|03.09.26
|DocMorris Hold
|Jefferies & Company Inc.
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