DocMorris Aktie News: DocMorris am Freitagnachmittag mit sattem Kursplus

Im SIX SX-Handel gewannen die DocMorris-Papiere um 16:28 Uhr 6,3 Prozent. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 19'762 Punkten tendiert. Die DocMorris-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 11,61 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 10,58 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 242'618 DocMorris-Aktien.

Bei einem Wert von 11,69 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (22.09.2026). Mit einem Zuwachs von 2,90 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 3,92 CHF fiel das Papier am 24.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der DocMorris-Aktie 65,48 Prozent sinken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 CHF. Im Vorjahr erhielten DocMorris-Aktionäre 0,000 CHF je Wertpapier. Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte DocMorris am 19.08.2025. DocMorris vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -1,06 CHF. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1,06 CHF je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 260.83 Mio. CHF gegenüber 260.83 Mio. CHF im Vorjahreszeitraum generiert.

In der DocMorris-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 -1,690 CHF je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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