DocMorris Aktie 4261528 / CH0042615283
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25.09.2026 16:29:00
DocMorris Aktie News: DocMorris am Freitagnachmittag mit sattem Kursplus
Die Aktie von DocMorris gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die DocMorris-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 6,3 Prozent auf 11,36 CHF.
Im SIX SX-Handel gewannen die DocMorris-Papiere um 16:28 Uhr 6,3 Prozent. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 19'762 Punkten tendiert. Die DocMorris-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 11,61 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 10,58 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 242'618 DocMorris-Aktien.
Bei einem Wert von 11,69 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (22.09.2026). Mit einem Zuwachs von 2,90 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 3,92 CHF fiel das Papier am 24.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der DocMorris-Aktie 65,48 Prozent sinken.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 CHF. Im Vorjahr erhielten DocMorris-Aktionäre 0,000 CHF je Wertpapier. Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte DocMorris am 19.08.2025. DocMorris vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -1,06 CHF. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1,06 CHF je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 260.83 Mio. CHF gegenüber 260.83 Mio. CHF im Vorjahreszeitraum generiert.
In der DocMorris-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 -1,690 CHF je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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Ausserdem geht es um ETF-Sparpläne, Vorsorge und Pensionskassen, die langfristigen Pläne von finpension und die Frage, warum der Wettbewerbsdruck auf traditionelle Schweizer Banken weiter zunehmen könnte.
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