DocMorris Aktie 4261528 / CH0042615283
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25.08.2026 09:29:00
DocMorris Aktie News: DocMorris reagiert am Vormittag positiv
Die Aktie von DocMorris gehört am Dienstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im SIX SX-Handel gewannen die DocMorris-Papiere zuletzt 1,0 Prozent.
Im SIX SX-Handel gewannen die DocMorris-Papiere um 09:28 Uhr 1,0 Prozent. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 20'325 Punkten steht. Den höchsten Stand des Tages erreichte die DocMorris-Aktie bisher bei 10,05 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 9,97 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 17'017 DocMorris-Aktien.
Bei einem Wert von 11,25 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (15.07.2026). Derzeit notiert die DocMorris-Aktie damit 11,11 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 3,92 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (24.03.2026). Mit dem aktuellen Kurs notiert die DocMorris-Aktie 154,97 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Nachdem im Jahr 2025 0,000 CHF an DocMorris-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 CHF aus. Am 19.08.2025 äusserte sich DocMorris zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -1,06 CHF vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -1,06 CHF erwirtschaftet worden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 260.83 Mio. CHF. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 260.83 Mio. CHF.
Experten prognostizieren für das Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -1,713 CHF je DocMorris-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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