DocMorris Aktie 4261528 / CH0042615283
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
25.08.2026 16:29:00
DocMorris Aktie News: DocMorris am Dienstagnachmittag im Aufwind
Die Aktie von DocMorris gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von DocMorris konnte zuletzt klettern und stieg im SIX SX-Handel um 3,3 Prozent auf 10,23 CHF.
Die Aktionäre schickten das Papier von DocMorris nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 16:28 Uhr 3,3 Prozent auf 10,23 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 20'387 Punkten liegt. Kurzfristig markierte die DocMorris-Aktie bei 10,37 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 9,97 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 139'362 DocMorris-Aktien.
Am 15.07.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 11,25 CHF an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die DocMorris-Aktie 9,97 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 24.03.2026 (3,92 CHF). Mit einem Abschlag von mindestens 61,66 Prozent könnte die DocMorris-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Zuletzt erhielten DocMorris-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 CHF aus. Am 19.08.2025 hat DocMorris in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -1,06 CHF beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,06 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 260.83 Mio. CHF beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 260.83 Mio. CHF umgesetzt worden waren.
Analysten gehen davon aus, dass DocMorris 2026 einen Verlust in Höhe von -1,713 CHF je Aktie ausweisen dürften.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur DocMorris-Aktie
DocMorris-Aktie in Grün: Operativer Verlust nimmt deutlich ab
DocMorris-Aktie stärker: Beschleunigtes Wachstum im zweiten Quartal
DocMorris-Aktie klettert deutlich: Stellenabbau infolge von "AI-First"-Strategie geplant
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: DocMorris: Turnaround gewinnt an Tempo
Überraschend starke Geschäftszahlen sorgen bei der Aktie von DocMorris wieder für Schwung. Vor allem das kräftige Wachstum im Rezeptgeschäft und die verbesserte Profitabilität machen Hoffnung auf einen nachhaltigen Turnaround - und damit auch auf höhere Kurse.Weiterlesen!
Nachrichten zu DocMorris AG (ex Zur Rose)
|
16:29
|DocMorris Aktie News: DocMorris am Dienstagnachmittag im Aufwind (finanzen.ch)
|
12:29
|DocMorris Aktie News: DocMorris zieht am Dienstagmittag an (finanzen.ch)
|
09:29
|DocMorris Aktie News: DocMorris reagiert am Vormittag positiv (finanzen.ch)
|
20.08.26
|SIX-Handel SPI beendet den Donnerstagshandel mit Verlusten (finanzen.ch)
|
20.08.26
|Verluste in Zürich: Das macht der SPI nachmittags (finanzen.ch)
|
20.08.26
|Gute Stimmung in Zürich: SPI verbucht zum Start des Donnerstagshandels Zuschläge (finanzen.ch)
Analysen zu DocMorris AG (ex Zur Rose)
|24.08.26
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|20.08.26
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|20.08.26
|DocMorris Neutral
|UBS AG
|20.08.26
|DocMorris Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.08.26
|DocMorris Neutral
|UBS AG
|24.08.26
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|20.08.26
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|20.08.26
|DocMorris Neutral
|UBS AG
|20.08.26
|DocMorris Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.08.26
|DocMorris Neutral
|UBS AG
|24.08.26
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|20.08.26
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|19.08.26
|DocMorris Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.07.26
|DocMorris Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.07.26
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|15.07.26
|DocMorris Sell
|UBS AG
|21.04.26
|DocMorris Sell
|UBS AG
|16.04.26
|DocMorris Sell
|UBS AG
|24.03.26
|DocMorris Sell
|UBS AG
|19.03.26
|DocMorris Sell
|UBS AG
|20.08.26
|DocMorris Neutral
|UBS AG
|20.08.26
|DocMorris Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.08.26
|DocMorris Neutral
|UBS AG
|20.07.26
|DocMorris Neutral
|UBS AG
|22.04.26
|DocMorris Equal Weight
|Barclays Capital
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerNVIDIA-Bilanz voraus: SMI etwas fester -- DAX in Grün -- US-Börsen freundlich -- Asiens Börsen schliesslich uneinheitlich
Der heimische Handel zeigt sich am Dienstag freundlich. Der deutsche Aktienmarkt notiert ebenso im Plus. Die Wall Street tendiert fester. Die asiatischen Börsen bewegten sich in unterschiedliche Richtungen.