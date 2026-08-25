DocMorris Aktie News: DocMorris am Dienstagnachmittag im Aufwind

Die Aktionäre schickten das Papier von DocMorris nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 16:28 Uhr 3,3 Prozent auf 10,23 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 20'387 Punkten liegt. Kurzfristig markierte die DocMorris-Aktie bei 10,37 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 9,97 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 139'362 DocMorris-Aktien.

Am 15.07.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 11,25 CHF an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die DocMorris-Aktie 9,97 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 24.03.2026 (3,92 CHF). Mit einem Abschlag von mindestens 61,66 Prozent könnte die DocMorris-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Zuletzt erhielten DocMorris-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 CHF aus. Am 19.08.2025 hat DocMorris in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -1,06 CHF beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,06 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 260.83 Mio. CHF beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 260.83 Mio. CHF umgesetzt worden waren.

Analysten gehen davon aus, dass DocMorris 2026 einen Verlust in Höhe von -1,713 CHF je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.ch

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