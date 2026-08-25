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25.08.2026 12:29:00

DocMorris Aktie News: DocMorris zieht am Dienstagmittag an

DocMorris Aktie News: DocMorris zieht am Dienstagmittag an

Die Aktie von DocMorris zählt am Dienstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die DocMorris-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 3,5 Prozent auf 10,25 CHF.

DocMorris
10.26 CHF 4.45%
Kaufen Verkaufen

Um 12:28 Uhr stieg die DocMorris-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 3,5 Prozent auf 10,25 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 20'373 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Im Tageshoch stieg die DocMorris-Aktie bis auf 10,28 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 9,97 CHF. Bisher wurden heute 99'930 DocMorris-Aktien gehandelt.

Bei 11,25 CHF markierte der Titel am 15.07.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die DocMorris-Aktie somit 8,89 Prozent niedriger. Am 24.03.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 3,92 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 61,74 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

DocMorris-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 CHF belaufen. DocMorris liess sich am 19.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -1,06 CHF je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte DocMorris -1,06 CHF je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 260.83 Mio. CHF – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 260.83 Mio. CHF in den Büchern gestanden hatten.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2026 ein Verlust in Höhe von -1,713 CHF je DocMorris-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.ch

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