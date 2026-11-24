|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
24.11.2026 16:29:00
DocMorris Aktie News: Bären lasten am Dienstagnachmittag auf DocMorris
Die Aktie von DocMorris gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die DocMorris-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung zuletzt um 8,9 Prozent auf 16,64 CHF ab.
Die DocMorris-Aktie notierte um 16:28 Uhr im SIX SX-Handel in Rot und verlor 8,9 Prozent auf 16,64 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 20'728 Punkten steht. Die DocMorris-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 16,51 CHF ab. Bei 18,27 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Zuletzt wurden via SIX SX 668'358 DocMorris-Aktien umgesetzt.
Mit einem Kursgewinn bis auf 19,50 CHF erreichte der Titel am 12.11.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 17,19 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 24.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 3,92 CHF. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 76,43 Prozent.
Nach 0,000 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 CHF je DocMorris-Aktie. Am 19.08.2025 hat DocMorris in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -1,06 CHF vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -1,06 CHF erwirtschaftet worden. DocMorris hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 260.83 Mio. CHF abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 260.83 Mio. CHF erwirtschaftet worden waren.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass DocMorris einen Verlust von -1,590 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur DocMorris-Aktie
DocMorris-Aktie verbucht Gewinne: Umsatzprognose dank beschleunigtem Rezeptgeschäft erhöht
BKW-Aktie fester: Energiekonzern fällt aus dem MSCI Global Standard Index
DocMorris-Aktie im Höhenflug: E-Rezeptgeschäft wächst kräftig
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Dormakaba - Sicherheit mal anders
An der Börse dreht sich derzeit vieles um Cybersecurity. Doch auch der Schutz von Gebäuden und der kontrollierte Zugang zur realen Welt gewinnen an Bedeutung. Dormakaba profitiert von diesem Trend und möchte nach Jahren des Umbaus nun stärker wachsen.Weiterlesen!
Nachrichten zu DocMorris AG (ex Zur Rose)
|
17:58
|Minuszeichen in Zürich: SPI letztendlich im Minus (finanzen.ch)
|
16:29
|DocMorris Aktie News: Bären lasten am Dienstagnachmittag auf DocMorris (finanzen.ch)
|
15:58
|Börse Zürich: SPI zeigt sich fester (finanzen.ch)
|
12:29
|DocMorris Aktie News: DocMorris am Dienstagmittag im Keller (finanzen.ch)
|
12:26
|Schwacher Handel: SPI zeigt sich am Dienstagmittag leichter (finanzen.ch)
|
09:29
|DocMorris Aktie News: DocMorris am Dienstagvormittag leichter (finanzen.ch)
|
20.11.26
|SPI-Papier DocMorris-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in DocMorris von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.ch)
Analysen zu DocMorris AG (ex Zur Rose)
|23.11.26
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|17.11.26
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|13.11.26
|DocMorris Equal Weight
|Barclays Capital
|05.11.26
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|03.11.26
|DocMorris Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.11.26
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|17.11.26
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|13.11.26
|DocMorris Equal Weight
|Barclays Capital
|05.11.26
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|03.11.26
|DocMorris Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.11.26
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|17.11.26
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|05.11.26
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|16.10.26
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|25.09.26
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|15.07.26
|DocMorris Sell
|UBS AG
|21.04.26
|DocMorris Sell
|UBS AG
|16.04.26
|DocMorris Sell
|UBS AG
|24.03.26
|DocMorris Sell
|UBS AG
|19.03.26
|DocMorris Sell
|UBS AG
|13.11.26
|DocMorris Equal Weight
|Barclays Capital
|03.11.26
|DocMorris Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.10.26
|DocMorris Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15.10.26
|DocMorris Hold
|Jefferies & Company Inc.
|03.09.26
|DocMorris Hold
|Jefferies & Company Inc.
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerDoch kein Aufatmen nach NVIDIA-Wende: SMI schließt kaum verändert -- DAX letztlich mit Dämpfer – Nikkei mit kräftigen Gewinnen bei durchwachsenem Asien-Handel
Am heimischen Aktienmarkt ging es am Dienstag seitwärts. Der DAX zeigte sich unterdessen deutlich tiefer. Der Dow tendiert im Dienstagshandel kaum verändert. In Fernost sind uneinheitliche Entwicklungen zu sehen.