Die DocMorris-Aktie notierte um 16:28 Uhr im SIX SX-Handel in Rot und verlor 8,9 Prozent auf 16,64 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 20'728 Punkten steht. Die DocMorris-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 16,51 CHF ab. Bei 18,27 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Zuletzt wurden via SIX SX 668'358 DocMorris-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 19,50 CHF erreichte der Titel am 12.11.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 17,19 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 24.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 3,92 CHF. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 76,43 Prozent.

Nach 0,000 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 CHF je DocMorris-Aktie. Am 19.08.2025 hat DocMorris in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -1,06 CHF vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -1,06 CHF erwirtschaftet worden. DocMorris hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 260.83 Mio. CHF abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 260.83 Mio. CHF erwirtschaftet worden waren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass DocMorris einen Verlust von -1,590 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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