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24.09.2026 12:29:00

DocMorris Aktie News: Anleger schicken DocMorris am Donnerstagmittag auf rotes Terrain

DocMorris Aktie News: Anleger schicken DocMorris am Donnerstagmittag auf rotes Terrain

Die Aktie von DocMorris gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die DocMorris-Aktie notierte zuletzt im SIX SX-Handel in Rot und verlor 2,2 Prozent auf 10,69 CHF.

DocMorris
10.67 CHF -2.49%
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Die DocMorris-Aktie musste um 12:28 Uhr im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 2,2 Prozent auf 10,69 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 19'717 Punkten steht. Die grössten Abgaben verzeichnete die DocMorris-Aktie bis auf 10,65 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 10,97 CHF. Der Tagesumsatz der DocMorris-Aktie belief sich zuletzt auf 132'822 Aktien.

Bei 11,69 CHF markierte der Titel am 22.09.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 9,35 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 24.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 3,92 CHF. Derzeit notiert die DocMorris-Aktie damit 172,57 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2025 erhielten DocMorris-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 CHF. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte DocMorris am 19.08.2025. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,06 CHF. Im Vorjahresquartal hatten -1,06 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,00 Prozent auf 260.83 Mio. CHF. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 260.83 Mio. CHF gelegen.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2026 -1,690 CHF je Aktie in den DocMorris-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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