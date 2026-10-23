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DocMorris Aktie 4261528 / CH0042615283

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23.10.2026 16:29:00

DocMorris Aktie News: DocMorris wird am Freitagnachmittag ausgebremst

DocMorris Aktie News: DocMorris wird am Freitagnachmittag ausgebremst

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von DocMorris. Die DocMorris-Aktie notierte im SIX SX-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,1 Prozent bei 15,70 CHF.

DocMorris
15.54 CHF -2.46%
Kaufen Verkaufen

Die DocMorris-Aktie notierte um 16:28 Uhr im SIX SX-Handel in Rot und verlor 0,1 Prozent auf 15,70 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 20'380 Punkten realisiert. Die grössten Abgaben verzeichnete die DocMorris-Aktie bis auf 15,50 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 15,75 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten DocMorris-Aktien beläuft sich auf 88'893 Stück.

Am 19.10.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 16,58 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die DocMorris-Aktie somit 5,31 Prozent niedriger. Am 24.03.2026 gab der Anteilsschein bis auf 3,92 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der DocMorris-Aktie liegt somit 300,31 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

DocMorris-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 CHF aus. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte DocMorris am 19.08.2025. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -1,06 CHF vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -1,06 CHF erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite hat DocMorris im vergangenen Quartal 260.83 Mio. CHF verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte DocMorris 260.83 Mio. CHF umsetzen können.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem DocMorris-Verlust in Höhe von -1,643 CHF je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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16.10.26 DocMorris Buy Deutsche Bank AG
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Short 15’345.07 13.79 SQZB4U
Short 15’907.89 8.95 S7WB3U
SMI-Kurs: 14’462.36 23.10.2026 17:30:11
Long 13’816.23 19.40 SSDNBU
Long 13’503.42 13.72 SNB4VU
Long 12’908.09 8.87 BSUBWU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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DocMorris am 23.10.2026

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