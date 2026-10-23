DocMorris Aktie News: DocMorris am Mittag mit Kursverlusten

Die DocMorris-Aktie notierte um 12:28 Uhr im SIX SX-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 15,68 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 20'366 Punkten realisiert. Die DocMorris-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 15,60 CHF ab. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 15,75 CHF. Bisher wurden via SIX SX 42'894 DocMorris-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 19.10.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 16,58 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die DocMorris-Aktie damit 5,43 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 24.03.2026 bei 3,92 CHF. Derzeit notiert die DocMorris-Aktie damit 299,80 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenausschüttung für DocMorris-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 CHF belaufen. Am 19.08.2025 legte DocMorris die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Es wurde ein Verlust je Aktie von -1,06 CHF gegenüber -1,06 CHF im Vorjahresquartal verkündet. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 260.83 Mio. CHF. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 260.83 Mio. CHF.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass DocMorris einen Verlust von -1,643 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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