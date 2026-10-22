DocMorris Aktie 4261528 / CH0042615283
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22.10.2026 09:29:00
DocMorris Aktie News: DocMorris am Vormittag tiefer
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von DocMorris. Die DocMorris-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 1,6 Prozent auf 15,82 CHF abwärts.
Die DocMorris-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 09:28 Uhr um 1,6 Prozent auf 15,82 CHF ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 20'465 Punkten realisiert. Den tiefsten Stand des Tages markierte die DocMorris-Aktie bisher bei 15,82 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 16,00 CHF. Bisher wurden heute 10'239 DocMorris-Aktien gehandelt.
Am 19.10.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 16,58 CHF an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 4,80 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der DocMorris-Aktie. Am 24.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 3,92 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 75,21 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Nach 0,000 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 CHF je DocMorris-Aktie. Am 19.08.2025 hat DocMorris in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -1,06 CHF vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -1,06 CHF erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 260.83 Mio. CHF – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 260.83 Mio. CHF in den Büchern gestanden hatten.
Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2026 ein EPS von --1,643 CHF je DocMorris-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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