DocMorris Aktie 4261528 / CH0042615283
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
22.09.2026 09:29:00
DocMorris Aktie News: DocMorris am Vormittag mit Aufschlag
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von DocMorris. Im SIX SX-Handel gewannen die DocMorris-Papiere zuletzt 1,4 Prozent.
Um 09:28 Uhr konnte die Aktie von DocMorris zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 1,4 Prozent auf 11,29 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 19'762 Punkten tendiert. In der Spitze legte die DocMorris-Aktie bis auf 11,38 CHF zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 11,15 CHF. Bisher wurden via SIX SX 58'686 DocMorris-Aktien gekauft oder verkauft.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 22.09.2026 bei 11,38 CHF. Das 52-Wochen-Hoch liegt 0,80 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der DocMorris-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 24.03.2026 bei 3,92 CHF. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 65,26 Prozent.
Nachdem im Jahr 2025 0,000 CHF an DocMorris-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 CHF aus. Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte DocMorris am 19.08.2025 vor. DocMorris hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -1,06 CHF je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -1,06 CHF je Aktie gewesen. Im abgelaufenen Quartal hat DocMorris 260.83 Mio. CHF umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 260.83 Mio. CHF umgesetzt worden.
Analysten erwarten für 2026 einen Verlust in Höhe von -1,690 CHF je DocMorris-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur DocMorris-Aktie
DocMorris-Aktie sackt ab: Wandlungspreis und definitives Volumen neuer Wandelanleihe festgelegt
DocMorris schliesst Privatplatzierung von langfristiger Wandelanleihe erfolgreich ab - Aktie tiefer
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Sandoz - Rückkehr und Rückenwind
Seit Anfang Woche darf sich der Generikahersteller „SMI-Mitglied“ nennen. Zum Indexaufstieg macht sich die Sandoz-Aktie daran, einen kurzfristigen Abwärtstrend zu knacken.Weiterlesen!
Nachrichten zu DocMorris AG (ex Zur Rose)
|
09:29
|DocMorris Aktie News: DocMorris am Vormittag mit Aufschlag (finanzen.ch)
|
21.09.26
|DocMorris Aktie News: DocMorris am Montagnachmittag stärker (finanzen.ch)
|
21.09.26
|DocMorris Aktie News: DocMorris am Montagmittag im Plus (finanzen.ch)
|
18.09.26
|Zurückhaltung in Zürich: SPI nachmittags mit Abgaben (finanzen.ch)
|
18.09.26
|Aufschläge in Zürich: SPI-Börsianer greifen zu (finanzen.ch)
|
17.09.26
|Börse Zürich in Grün: SPI zum Handelsstart mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
15.09.26
|SIX-Handel SPI legt am Nachmittag den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
|
15.09.26
|SPI-Handel aktuell: SPI präsentiert sich leichter (finanzen.ch)
Analysen zu DocMorris AG (ex Zur Rose)
|10.09.26
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|03.09.26
|DocMorris Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.08.26
|DocMorris Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.08.26
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|20.08.26
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|10.09.26
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|03.09.26
|DocMorris Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.08.26
|DocMorris Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.08.26
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|20.08.26
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|10.09.26
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|24.08.26
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|20.08.26
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|19.08.26
|DocMorris Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.07.26
|DocMorris Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.07.26
|DocMorris Sell
|UBS AG
|21.04.26
|DocMorris Sell
|UBS AG
|16.04.26
|DocMorris Sell
|UBS AG
|24.03.26
|DocMorris Sell
|UBS AG
|19.03.26
|DocMorris Sell
|UBS AG
|03.09.26
|DocMorris Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.08.26
|DocMorris Hold
|Jefferies & Company Inc.
|20.08.26
|DocMorris Neutral
|UBS AG
|20.08.26
|DocMorris Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.08.26
|DocMorris Neutral
|UBS AG
Krypto-ETPs einfach erklärt – was passiert eigentlich hinter den Kulissen?
Krypto-ETPs ermöglichen Anlegern, über ein klassisches Wertpapier an der Entwicklung von Kryptowährungen wie Bitcoin oder Ether zu partizipieren, ohne selbst Wallets oder Private Keys verwalten zu müssen. Doch hinter dem scheinbar einfachen Produkt steckt eine komplexe Infrastruktur aus Emittenten, Banken, Custodians, Market Makern und Börsen.
Im Interview mit Roman Wildhaber von der Bank Frick schauen wir uns an, wie Krypto-ETPs tatsächlich funktionieren, wie die physische Hinterlegung abläuft und worauf Anleger bei der Auswahl eines Produkts achten sollten.
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI und DAX leichter -- Asiens Börsen in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt bewegen sich am Dienstag abwärts. Die Börsen in Asien verzeichnen im Dienstagshandel Gewinne.