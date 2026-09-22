DocMorris Aktie News: DocMorris am Vormittag mit Aufschlag

Um 09:28 Uhr konnte die Aktie von DocMorris zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 1,4 Prozent auf 11,29 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 19'762 Punkten tendiert. In der Spitze legte die DocMorris-Aktie bis auf 11,38 CHF zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 11,15 CHF. Bisher wurden via SIX SX 58'686 DocMorris-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 22.09.2026 bei 11,38 CHF. Das 52-Wochen-Hoch liegt 0,80 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der DocMorris-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 24.03.2026 bei 3,92 CHF. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 65,26 Prozent.

Nachdem im Jahr 2025 0,000 CHF an DocMorris-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 CHF aus. Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte DocMorris am 19.08.2025 vor. DocMorris hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -1,06 CHF je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -1,06 CHF je Aktie gewesen. Im abgelaufenen Quartal hat DocMorris 260.83 Mio. CHF umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 260.83 Mio. CHF umgesetzt worden.

Analysten erwarten für 2026 einen Verlust in Höhe von -1,690 CHF je DocMorris-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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