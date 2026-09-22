DocMorris Aktie 4261528 / CH0042615283
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22.09.2026 16:29:00
DocMorris Aktie News: DocMorris am Dienstagnachmittag mit grünen Vorzeichen
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von DocMorris. Zuletzt sprang die DocMorris-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 2,6 Prozent auf 11,42 CHF zu.
Um 16:28 Uhr stieg die DocMorris-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 2,6 Prozent auf 11,42 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 19'808 Punkten notiert. Bei 11,50 CHF markierte die DocMorris-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 11,15 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 293'482 DocMorris-Aktien.
Mit einem Kursgewinn bis auf 11,50 CHF erreichte der Titel am 22.09.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,70 Prozent hinzugewinnen. Am 24.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 3,92 CHF. Das 52-Wochen-Tief könnte die DocMorris-Aktie mit einem Verlust von 65,66 Prozent wieder erreichen.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 CHF. Am 19.08.2025 äusserte sich DocMorris zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie von -1,06 CHF gegenüber -1,06 CHF im Vorjahresquartal verkündet. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 260.83 Mio. CHF. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 260.83 Mio. CHF.
Analysten erwarten für 2026 einen Verlust in Höhe von -1,690 CHF je DocMorris-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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