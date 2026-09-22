DocMorris Aktie 4261528 / CH0042615283
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22.09.2026 12:29:00
DocMorris Aktie News: DocMorris zeigt sich am Mittag gestärkt
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von DocMorris. Das Papier von DocMorris legte zuletzt zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,4 Prozent auf 11,18 CHF.
Die Aktie notierte um 12:28 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 11,18 CHF zu. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 19'850 Punkten notiert, etwas Rückenwind. In der Spitze gewann die DocMorris-Aktie bis auf 11,38 CHF. Bei 11,15 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 144'276 DocMorris-Aktien den Besitzer.
Am 22.09.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 11,38 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 1,79 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 24.03.2026 bei 3,92 CHF. Mit Abgaben von 64,92 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Für DocMorris-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 CHF ausgeschüttet werden. DocMorris liess sich am 19.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -1,06 CHF je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte DocMorris -1,06 CHF je Aktie generiert. Der Umsatz wurde auf 260.83 Mio. CHF beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 260.83 Mio. CHF umgesetzt worden waren.
In der Bilanz 2026 dürfte Experten zufolge ein Minus von -1,690 CHF je DocMorris-Aktie stehen.
Redaktion finanzen.ch
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