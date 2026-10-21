DocMorris Aktie 4261528 / CH0042615283
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21.10.2026 09:29:00
DocMorris Aktie News: DocMorris reagiert am Mittwochvormittag positiv
Die Aktie von DocMorris gehört am Mittwochvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die DocMorris-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 0,8 Prozent im Plus bei 15,94 CHF.
Das Papier von DocMorris konnte um 09:28 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,8 Prozent auf 15,94 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 20'368 Punkten tendiert. Den höchsten Stand des Tages erreichte die DocMorris-Aktie bisher bei 16,00 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 15,87 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 12'026 DocMorris-Aktien umgesetzt.
Bei 16,58 CHF erreichte der Titel am 19.10.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die DocMorris-Aktie 4,02 Prozent zulegen. Am 24.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 3,92 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 75,40 Prozent könnte die DocMorris-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Für DocMorris-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 CHF ausgeschüttet werden. DocMorris gewährte am 19.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. DocMorris vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -1,06 CHF. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1,06 CHF je Aktie erwirtschaftet. Das vergangene Quartal hat DocMorris mit einem Umsatz von insgesamt 260.83 Mio. CHF abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 260.83 Mio. CHF erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.
Experten gehen davon aus, dass DocMorris im Jahr 2026 -1,643 CHF je Aktie Verlust verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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