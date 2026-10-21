Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’552 0.5%  SPI 20’511 0.6%  Dow 52’856 0.7%  DAX 25’645 1.4%  Euro 0.9261 -0.1%  EStoxx50 6’208 1.4%  Gold 4’141 0.4%  Bitcoin 69’868 2.1%  Dollar 0.8246 -0.1%  Öl 109.9 1.0% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche149905998ABB1222171UBS24476758Nestlé3886335DocMorris4261528Partners Group2460882Amrize143013422Novartis1200526Helvetia Baloise46664220Lonza1384101
Anzeige

Wo Infrastruktur auf Innovation trifft

Hier informieren
Top News
BYD-Aktie statt Tesla? Was der Einstieg von Michael Burry für Anleger heisst
NVIDIA-Aktie vor Tesla-Aktie: Das sind die wichtigsten US-Technologiewerte von Dan Ives für 2027
Micron-Aktie vor der Verdreifachung? Analyst sieht enormes Potenzial - doch Anleger sollten vorsichtig sein
Spannungsfeld vor Quartalszahlen: So steht es um die Aktien von Arista und Cisco
Bitcoin im Fokus: Was der Halving-Countdown für die Bodenbildung signalisiert
Suche...
Plus500 Depot

DocMorris Aktie 4261528 / CH0042615283

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

21.10.2026 12:29:00

DocMorris Aktie News: DocMorris steigt am Mittag

DocMorris Aktie News: DocMorris steigt am Mittag

Die Aktie von DocMorris gehört am Mittwochmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von DocMorris konnte zuletzt klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,6 Prozent auf 15,90 CHF.

DocMorris
15.81 CHF -0.31%
Kaufen Verkaufen

Um 12:28 Uhr wies die DocMorris-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 15,90 CHF nach oben. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 20'450 Punkten notiert. Den höchsten Stand des Tages erreichte die DocMorris-Aktie bisher bei 16,17 CHF. Mit einem Wert von 15,87 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 91'307 DocMorris-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 16,58 CHF erreichte der Titel am 19.10.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die DocMorris-Aktie mit einem Kursplus von 4,28 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 24.03.2026 bei 3,92 CHF. Das 52-Wochen-Tief könnte die DocMorris-Aktie mit einem Verlust von 75,33 Prozent wieder erreichen.

Zuletzt erhielten DocMorris-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 CHF aus. Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte DocMorris am 19.08.2025. Das EPS lag bei -1,06 CHF. Ein Jahr zuvor waren -1,06 CHF je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 260.83 Mio. CHF. Im Vorjahresviertel hatte DocMorris 260.83 Mio. CHF umgesetzt.

Der Verlust 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -1,643 CHF je DocMorris-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur DocMorris-Aktie

DocMorris-Aktie im Höhenflug: E-Rezeptgeschäft wächst kräftig

DocMorris-Aktie gibt ab: Geld in den Niederlanden gepfändet

DocMorris-Aktie sackt kräftig ab: Urteil über Geschäftsmodell von Konkurrent dm-med im Dezember

In eigener Sache

Trading Signals: Swiss Life: Die 1'000er-Marke ist keine Utopie

Die Aktie des Versicherungskonzerns hat den übergeordneten Aufwärtstrend verteidigt. Jetzt könnte Swiss Life neue Höchstkurse ansteuern.

Weiterlesen!

Nachrichten zu DocMorris AG (ex Zur Rose)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu DocMorris AG (ex Zur Rose)

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
16.10.26 DocMorris Buy Deutsche Bank AG
15.10.26 DocMorris Hold Jefferies & Company Inc.
25.09.26 DocMorris Buy Deutsche Bank AG
10.09.26 DocMorris Buy Deutsche Bank AG
03.09.26 DocMorris Hold Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch

Orion, ABB und Euronext stehen im Mittelpunkt dieses BX Morningcalls. Olivia Hähnel (BX Swiss) und François Bloch (Investment-Stratege) ordnen Kennzahlen, Kursbewegungen, Dividendenentwicklungen und unternehmensspezifischen Risiken der Aktien: Orion, ABB und Euronext ein.

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch

Inside Trading & Investment

21.10.26 Logo WHS Dividenden oder Wachstum? Warum selbst die beste Aktienstrategie am Kaufpreis scheitern kann!
21.10.26 Chinas Exportmaschine auf Rekordkurs: Chancen im Automobilsektor
21.10.26 UBS Logo Swiss ETF Awards 2026: Diese ETFs und ETPs sind die Gewinner
21.10.26 SMI nimmt Kurs in Richtung Allzeithoch
21.10.26 Marktüberblick: Qiagen, adidas, Deutsche Börse, SpaceX und Netflix im Fokus
21.10.26 Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch
20.10.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 9.20% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf ABB, Roche, Swiss Re
20.10.26 Julius Bär: 9.70% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (60%) auf Dr Ing hc F Porsche AG
05.10.26 ETF Compass Q3-Review: Satelliten mit bis zu 68 Prozent Plus, doch Clean Energy stürzt ab
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’105.11 19.97 SQBT1U
Short 15’439.18 13.66 S1B4JU
Short 15’991.11 8.99 S03BFU
SMI-Kurs: 14’552.39 21.10.2026 17:31:36
Long 13’918.66 19.57 SMCOBU
Long 13’613.81 13.92 SIB66U
Long 13’022.67 8.94 S95BFU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

DocMorris am 21.10.2026

Chart

Meistgelesene Nachrichten

Erste Schätzungen: Rheinmetall zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Swiss Life: Die 1'000er-Marke ist keine Utopie
SAP SE Aktie News: SAP SE zieht am Mittwochnachmittag an
UBS-Aktie fester: Immobilienfonds UBS (CH) Property Fund - Europe liquidiert
Meta Platforms übertrifft Prognosen – Aktie nachbörslich im Plus
SAP-Aktie zieht an: Starke Cloud-Zahlen sorgen für bessere Aussichten
Bitcoin im Fokus: Was der Halving-Countdown für die Bodenbildung signalisiert
MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa -2-
Tesla-Aktie im Plus: Musk bestätigt Prüfung eines Zusammenschlusses mit SpaceX
Roche-Aktie stabil: Pharmariese präsentiert Krebsdaten am ESMO-Kongress in Madrid

Top-Rankings

KW 42: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 42: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 42: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.