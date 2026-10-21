DocMorris Aktie News: DocMorris steigt am Mittag

Um 12:28 Uhr wies die DocMorris-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 15,90 CHF nach oben. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 20'450 Punkten notiert. Den höchsten Stand des Tages erreichte die DocMorris-Aktie bisher bei 16,17 CHF. Mit einem Wert von 15,87 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 91'307 DocMorris-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 16,58 CHF erreichte der Titel am 19.10.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die DocMorris-Aktie mit einem Kursplus von 4,28 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 24.03.2026 bei 3,92 CHF. Das 52-Wochen-Tief könnte die DocMorris-Aktie mit einem Verlust von 75,33 Prozent wieder erreichen.

Zuletzt erhielten DocMorris-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 CHF aus. Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte DocMorris am 19.08.2025. Das EPS lag bei -1,06 CHF. Ein Jahr zuvor waren -1,06 CHF je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 260.83 Mio. CHF. Im Vorjahresviertel hatte DocMorris 260.83 Mio. CHF umgesetzt.

Der Verlust 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -1,643 CHF je DocMorris-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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