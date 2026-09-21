DocMorris Aktie News: DocMorris fällt am Vormittag

Die DocMorris-Aktie gab im SIX SX-Handel um 09:28 Uhr um 0,6 Prozent auf 10,62 CHF nach. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 19'627 Punkten notiert. Das Tagestief markierte die DocMorris-Aktie bei 10,56 CHF. Mit einem Wert von 10,72 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 6'301 DocMorris-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (11,25 CHF) erklomm das Papier am 28.08.2026. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die DocMorris-Aktie derzeit noch 5,93 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 3,92 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (24.03.2026). Der aktuelle Kurs der DocMorris-Aktie ist somit 63,07 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gehen davon aus, dass DocMorris-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete DocMorris 0,000 CHF aus. Am 19.08.2025 lud DocMorris zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -1,06 CHF vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -1,06 CHF erwirtschaftet worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat DocMorris in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 260.83 Mio. CHF im Vergleich zu 260.83 Mio. CHF im Vorjahresquartal.

Analysten gehen davon aus, dass DocMorris 2026 einen Verlust in Höhe von -1,690 CHF je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.ch

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