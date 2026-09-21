DocMorris Aktie News: DocMorris am Montagnachmittag stärker

Um 16:28 Uhr ging es für das DocMorris-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 3,7 Prozent auf 11,07 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 19'763 Punkten tendiert. Kurzfristig markierte die DocMorris-Aktie bei 11,12 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 10,72 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 176'145 DocMorris-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 28.08.2026 auf bis zu 11,25 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 1,63 Prozent könnte die DocMorris-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 24.03.2026 Kursverluste bis auf 3,92 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 64,57 Prozent würde die DocMorris-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nach 0,000 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 CHF je DocMorris-Aktie. DocMorris gewährte am 19.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -1,06 CHF je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei DocMorris ein EPS von -1,06 CHF in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat DocMorris 260.83 Mio. CHF umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 260.83 Mio. CHF umgesetzt worden.

2026 dürfte DocMorris einen Verlust von -1,690 CHF verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.ch

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