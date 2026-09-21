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DocMorris Aktie 4261528 / CH0042615283

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21.09.2026 12:29:00

DocMorris Aktie News: DocMorris am Montagmittag im Plus

DocMorris Aktie News: DocMorris am Montagmittag im Plus

Die Aktie von DocMorris zählt am Montagmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von DocMorris legte zuletzt zu und stieg im SIX SX-Handel um 2,2 Prozent auf 10,92 CHF.

DocMorris
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Die Aktie legte um 12:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 2,2 Prozent auf 10,92 CHF zu. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 19'748 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Das bisherige Tageshoch markierte die DocMorris-Aktie bei 10,96 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 10,72 CHF. Bisher wurden heute 42'621 DocMorris-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 11,25 CHF. Dieser Kurs wurde am 28.08.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die DocMorris-Aktie mit einem Kursplus von 3,02 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 24.03.2026 bei 3,92 CHF. Mit dem aktuellen Kurs notiert die DocMorris-Aktie 178,43 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF. Im Vorjahr hatte DocMorris 0,000 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. DocMorris veröffentlichte am 19.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -1,06 CHF je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte DocMorris -1,06 CHF je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 260.83 Mio. CHF. Im Vorjahreszeitraum waren 260.83 Mio. CHF in den Büchern gestanden.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2026 ein EPS von --1,690 CHF je DocMorris-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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