DocMorris Aktie 4261528 / CH0042615283
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21.08.2026 09:29:00
DocMorris Aktie News: DocMorris am Freitagvormittag mit grünen Vorzeichen
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von DocMorris. Die DocMorris-Aktie konnte zuletzt im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 10,34 CHF.
Die Aktie notierte um 09:28 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 10,34 CHF zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 20'129 Punkten steht. Die DocMorris-Aktie zog in der Spitze bis auf 10,42 CHF an. Bei 10,42 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 4'761 DocMorris-Aktien.
Mit einem Kursgewinn bis auf 11,25 CHF erreichte der Titel am 15.07.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 8,80 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 24.03.2026 (3,92 CHF). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 62,07 Prozent unter dem aktuellen Kurs der DocMorris-Aktie.
Für DocMorris-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 CHF ausgeschüttet werden. Am 19.08.2025 hat DocMorris in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,06 CHF. Im Vorjahresquartal hatten -1,06 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat DocMorris in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 260.83 Mio. CHF im Vergleich zu 260.83 Mio. CHF im Vorjahresquartal.
Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass DocMorris 2026 einen Verlust in Höhe von -1,697 CHF ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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