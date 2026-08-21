DocMorris Aktie News: DocMorris tendiert am Mittag auf rotem Terrain

Die DocMorris-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 12:28 Uhr um 1,5 Prozent auf 10,17 CHF ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 20'113 Punkten notiert. Das Tagestief markierte die DocMorris-Aktie bei 10,14 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 10,42 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 120'870 DocMorris-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 11,25 CHF. Dieser Kurs wurde am 15.07.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die DocMorris-Aktie mit einem Kursplus von 10,62 Prozent wieder erreichen. Am 24.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 3,92 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der DocMorris-Aktie 61,44 Prozent sinken.

Im Jahr 2025 erhielten DocMorris-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 CHF. Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte DocMorris am 19.08.2025. Der Verlust je Aktie wurde auf -1,06 CHF beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das DocMorris ein Ergebnis je Aktie von -1,06 CHF vermeldet. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 260.83 Mio. CHF aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 260.83 Mio. CHF erwirtschaftet worden.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2026 ein Verlust in Höhe von -1,697 CHF je DocMorris-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.ch

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