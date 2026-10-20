DocMorris Aktie News: DocMorris verteidigt am Dienstagvormittag Tendenz

Die DocMorris-Aktie zeigte sich um 09:28 Uhr im SIX SX-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 15,92 CHF an der Tafel. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im SPI, der aktuell bei 20'271 Punkten steht. In der Spitze legte die DocMorris-Aktie bis auf 15,97 CHF zu. Im Tief verlor die DocMorris-Aktie bis auf 15,84 CHF. Bei 15,96 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 25'650 DocMorris-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 16,58 CHF erreichte der Titel am 19.10.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der DocMorris-Aktie liegt somit 3,98 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 24.03.2026 auf bis zu 3,92 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die DocMorris-Aktie mit einem Verlust von 75,36 Prozent wieder erreichen.

DocMorris-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 CHF belaufen. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte DocMorris am 19.08.2025 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,06 CHF. Im Vorjahresquartal hatten -1,06 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 260.83 Mio. CHF in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem DocMorris 260.83 Mio. CHF erwirtschaftet hatte.

Laut Analysten dürfte DocMorris im Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -1,643 CHF einfahren.

Redaktion finanzen.ch

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