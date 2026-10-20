DocMorris Aktie 4261528 / CH0042615283
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20.10.2026 12:29:00
DocMorris Aktie News: DocMorris am Mittag schwächer
Die Aktie von DocMorris gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die DocMorris-Aktie musste zuletzt im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 2,3 Prozent auf 15,56 CHF.
Das Papier von DocMorris gab in der SIX SX-Sitzung ab. Um 12:28 Uhr ging es um 2,3 Prozent auf 15,56 CHF abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 20'239 Punkten notiert. Die DocMorris-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 15,44 CHF ab. Den Handelstag beging das Papier bei 15,96 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 161'334 DocMorris-Aktien.
Bei 16,58 CHF markierte der Titel am 19.10.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die DocMorris-Aktie derzeit noch 6,56 Prozent Luft nach oben. Am 24.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 3,92 CHF. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 74,79 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Nachdem DocMorris seine Aktionäre 2025 mit 0,000 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF je Aktie ausschütten. DocMorris liess sich am 19.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -1,06 CHF je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte DocMorris -1,06 CHF je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 260.83 Mio. CHF. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 260.83 Mio. CHF US-Dollar umgesetzt.
Analysten erwarten für 2026 einen Verlust in Höhe von -1,643 CHF je DocMorris-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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